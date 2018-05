Governo, ennesimo colpo di scena: Cottarelli lascia il Quirinale. Nuovo incontro mercoledi mattina

(Teleborsa) -. La situazione continua a essereIl premier incaricatoha lasciato il Palazzo del Quirinale, senza rilasciare dichiarazioni, per fare rientro alla Camera dopo un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per parlare della lista dei ministri del governo neutrale. Che non è ancora definita:fanno sapere fonti del Quirinale. Tutto da rifare. Ilsi incontreranno nuovamente- Intanto, esplode la polemica. "Le mie preoccupazoni e aspettative sono che nelle prossime settimane gli sviluppi sui mercati, sulle obbligazioni e sull'economia italiana saranno così drastici chequeste le parole rilanciate da un tweet del giornalista Bernd Thomas Riegert, che ha intervistato il Commissario Ue a Strasburgo per l'emittente Dwnews. Poi Oettinger avrebbe continuato: "Questo è legato alla possibile formazione del governo. Posso solo sperare che questo giochi un ruolo nella campagna elettorale e mandi un segnale per non dare ai populisti di destra e sinistra alcuna responsabilità nel governo".- Non tarda ad arrivare la presa di posizione del presidente della Commissione Ue, Jdiffusa attraverso il suo portavoce: "La posizione ufficiale della Commissione è la seguente: compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro Paese, a nessun altro".- Reazioni durissime, ovviamente, anche in casa nostra.a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco #Oettinger, dichiara “i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta”. Se non è una minaccia questa...Io non ho paura, #primagliitaliani!, twittaGli fa eco segretario del: "Oettinger rispetti gli italiani.meno che mai i mercati".con il capo delegazione al Parlamento europeo Laura Agea: "Chiediamo al presidente della commissione europea Juncker di smentire immediatamente il commissario Oettinger.