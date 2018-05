Produzione industriale in accelerazione a maggio

(Teleborsa) - Le speculazioni sulla finanza italiana per via delle incertezze politiche non hanno intaccato la, che si mostra in accelerazione nel mese che sta per concludersi.Secondo l'ultima, infatti, a maggio è stato rilevato un, quando è stato stimato un calo dello 0,5% rispetto al mese precedente.Nelsi registra invece una. Nel primo i livelli di attività erano rimasti invariati rispetto al quarto trimestre del 2017.La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative,; in aprile è cresciuta invece del 3,2% tendenziale. Il robusto incremento della produzione media giornaliera riflette una, spiega il Centro Studia di Viale dell'Astronomia.