SEAS, 100 mila azioni di manutenzione sulla base di Milano Bergamo

SEAS, società specializzata nella manutenzione aeronautica e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha tagliato il traguardo delle 100.000 operazioni di manutenzione di attività sulla base dell'Aeroporto di Milano Bergamo, avviate nel giugno 2012.Il risultato è stato raggiunto ai primi di giugno del 2018 e rappresenta la risposta alla necessità di completare gli interventi programmati e alla capacità di fare fronte a quelli non programmati, in un quadro operativo in crescita per numero di aeromobili impiegati sulla base e in transito sull'Aeroporto di Milano Bergamo.Le operazioni di manutenzione sono passati da 12.000 del 2015 a 15.000 del 2016 e ai 18.000 del 2017, con una media di 50 operazioni al giorno. Le sole ispezioni programmate sugli aeromobili assommano, su base annua, a oltre 1.000. Una filiera che rappresenta un terzo dell'intera attività di manutenzione svolta nell'intero network di SEAS, che comprende 14 aeroporti italiani."La base di Milano Bergamo, dove da ottobre 2016 è entrato in funzione un hangar dedicato, prevalentemente di tipo check A, riveste un'importanza fondamentale per il network del cliente Ryanair, che qui opera un numero di movimenti secondo solo agli aeroporti di Londra Stansted e Dublino – dichiara Luca Patanè, amministratore delegato di SEAS – Qui garantiamo, come in tutti gli aeroporti nazionali dove siamo presenti con la nostra struttura tecnica e logistica, il rigoroso rispetto degli standard, in assoluta ottemperanza alle normative vigenti e alle prescrizioni del costruttore aeronautico, così come dei tempi di lavorazione, consentendo efficienza e sicurezza".A partire dalla winter season, che scatta a fine ottobre 2018, SEAS avvierà sulla base dell'Aeroporto di Milano Bergamo la manutenzione programmata sugli aeromobili Boeing 737 MAX di Ryanair, confermando l'ulteriore incremento dell'attività di manutenzione