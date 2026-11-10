Cogefeed punta al passaggio da EGM PRO a EGM con AuCap da 153 mila euro per avere flottante

(Teleborsa) - Il CdA di Cogefeed , gruppo attivo nello sviluppo e nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha approvato il progetto di passaggio delle azioni dal Segmento Professionale al mercato Euronext Growth Milan. Con il passaggio, il titolo diventerebbe negoziabile anche dagli investitori retail.



A questo scopo il consiglio ha deliberato un aumento di capitale riservato a quattro investitori istituzionali, per un massimo di 153 mila euro. L'aumento prevede l'emissione di 136 mila nuove azioni a 1,125 euro ciascuna. Il prezzo incorpora uno sconto dell'8% sulla media dei prezzi ufficiali dell'ultimo semestre e del 10% sul VWAP degli ultimi sei mesi. In caso di sottoscrizione integrale, il flottante salirà al 12,88%, soglia necessaria per rispettare i requisiti minimi del mercato. La diluizione massima per gli attuali azionisti sarà del 2,58%. Il termine per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2026.



Secondo la società, il passaggio permetterà di aumentare la liquidità del titolo, ampliare la base azionaria e rafforzare visibilità e credibilità, favorendo future raccolte di capitale e possibili partnership industriali. L'operazione resta subordinata al via libera di Borsa Italiana. Integrae SIM, Euronext Growth Advisor della società, agirà anche come specialist.

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