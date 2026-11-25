USA, a ottobre vendita case nuove registra impennata del 14,2% su mese

(Teleborsa) - Crescono le vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di ottobre 2026. Lo scorso mese le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti sono aumentate del 14,2% su base mensile, toccando quota 701 mila unità; si tratta del incremento maggiore dal novembre dello scorso anno e di un dato nettamente superiore alle previsioni, che indicavano 650 mila unità.



L'aumento è stato favorito da prezzi delle case più bassi, che hanno contribuito a compensare il rialzo dei tassi sui mutui. Le vendite sono balzate del 36,2% nel Sud, raggiungendo quota 515 mila, mentre sono diminuite nelle altre regioni: nel Nord-est (-40% a 15 mila), nell'Ovest (-25,4% a 94 mila) e nel Midwest (-9,4% a 77 mila). Parallelamente, l'offerta di nuove abitazioni sul mercato è scesa a 470.000 unità – il dato più basso dall'agosto 2024 – un volume che, al ritmo di vendita attuale, equivale a 8 mesi di offerta.



(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)

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