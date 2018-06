Carel, buona la prima: +13% nel giorno del debutto

Carel

(Teleborsa) - Debutto più che positivo perIl produttore di soluzioni per il condizionamento dell’aria e la refrigerazionesul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa italiana.Il, corrispondente ad unaL'intervallo di valorizzazione indicativa di prezzo per il collocamento istituzionale era compreso tra un minimo di 6,7 euro per azione e un massimo di 7,8 euro per azione.Il collocamento istituzionale ha avuto ad oggetto 35 milioni di azioni, pari al 35% del capitale sociale della società. I titoli sono stati posti in vendita da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e da Luigi Nalini S.a.p.a., al prezzo di offerta, di massime 5,25 milioni di azioni.