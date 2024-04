Directa SIM, presentate due liste per il rinnovo del CdA

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che sono statee del Collegio Sindacale, sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 23 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2024 in seconda convocazione.La lista n.1 per il rinnovo del CdA, presentata datitolare di 9.376.286 azioni pari alsociale, è composta da: 1) Massimo SEGRE, Presidente 2) Noemi MONDO 3) Andrea BUSI 4) Irene BALLINI (indipendente) 5) Cataldo PICCARRETA (indipendente) 6) Alessandra CAVAGNETTO (indipendente) 7) Antonio SPALLANZANI (indipendente).La lista n.2 per il rinnovo del CdA, presentatatitolare di 1.685.714 azioni pari all'sociale, è composta da: 1) Mario FABBRI 2) Alessandra MINGHETTI (indipendente).