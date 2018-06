Tokyo chiude in rialzo. Le borse asiatiche festeggiano incontro USA-Corea

Nikkei

(Teleborsa) -che ha chiuso in discreto rialzo, in scia al buonumore per l'incontro positivo del Presidente americanoe il leader nordcoreanoI due capi di Stato hanno parlato della delicata questione del nucleare e Trump, dopo l'incontro, ha detto chenelle relazioni diplomatiche.Ciò ha messo le ali al, anche sull': la banca centrale americana avvia oggi la due giorni di politica monetaria del FOMC che quasi certamente si appresterà ad, l'indicechiude con un rialzo dello 0,5% a 22.878 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,35% a 1.120 punti. Più cautache termina con una limatura dello 0,04%.Bene anche le borse cinesi, conche sale dello 0,77% eche recupera lo 0,83%, mentrechiude a ridosso della parità (-0,04%).Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,viaggia in attivo (+0,22%), assieme a(+0,64%), mentre si sgonfiano(-0,38%) e(-0,13%). Chiusa per festività la borsa diIn buon progresso(+0,47%), mentreappare prudente (+0,12%).