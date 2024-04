Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

(Teleborsa) - Si chiude con la cautela la seduta a, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesemostra in chiusura un leggero calo dello 0,02%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Ottima la prestazione di(+2,22%); pressoché invariato(+0,02%).Sui livelli della vigilia(-0,27%); in rialzo(+1,49%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,08%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%.Il rendimento dell'tratta 0,75%, mentre il rendimento delè pari 2,31%.Tra i datisui mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,7 punti; preced. 52,5 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -2,1%).