Effetto BCE e Fed sui cambi: l'euro si svaluta a vantaggio del dollaro

(Teleborsa) - Ladovrebbe concludersi con un, in scia alle indicazioni arrivate dalle due banche centrali, che hanno sorpreso un po' il mercato.monetaria e così è stato. Ma c'è una: quest'anno i, considerando l'accelerazione della ripresa economica in USA. Anche le risultanze della BCE erano pressoché scontate (annuncio della fine del QE), mae, nel confermare lo stop agli acquisti di titoli a fine 2018, ha segnalato che. C'è quindi tempo per l'exit strategy vera e propria.Se il mercato dei cambi aveva già scontato la direzionalità della politica monetaria, avvantaggiando il dollaro a scapito dell'euro, non aveva certo previsto l'intensità e le tempistiche delle decisioni. E in questo senso le riunioni hanno sorpreso.L'effetto "Wow" si è visto subito con, scendendo fino aUSD con un ribasso dell'1,6% rispetto a venerdì scorso. Per contro, ilsu tutte le valute e spinge anche lo yen al ribasso a