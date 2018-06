Tokyo al rialzo. Borse cinesi in rosso dopo la stretta di Trump sui dazi

(Teleborsa) -chiude la giornata al rialzo con l'indiceche ha guadagnato lo 0,50% finendo a 22.851,75 punti. Il più ampio panieresale dello 0,38% a 1.372,33 punti.Dopo le decisioni di Fed e BCE della settimana, laha lasciato intendere la sua intenzione di non inseguire la Federal Reserve nel suo percorso di graduale aumento dei tassi di interesse Sul resto dell'Asia pesa la decisione del Presidente USAche non indietreggia sulla Cina. Il presidente americano ha approvato i dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari.Ne risentono in particolare le borse cinesi che che archiviano la giornata in rosso. Segno meno per(-0,76%) e(+1,86%).Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,scivola dell'1,85%,guadagna lo 0,67%. Sulla stessa linea(-1,05%). In ribassoche scivola dello 0,10%. Rimane sulla parità+0,04%.