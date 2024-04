Borse asiatiche miste. Male listini cinesi dopo Fitch, bene Alibaba

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono anche i dati chiave sull'inflazione statunitense previsti nel corso della giornata. Spiccano i(che trascina al rialzo l'Hang Seng), dopo che i media cinesi hanno riportato che il fondatore Jack Ma ha pubblicato una nota interna a sostegno delle recenti riforme del CEO Eddie Wu e del presidente Joseph Tsai.Sul fronte della politica monetaria, laha mantenuto i tassi di interesse di riferimento al 5,5%, affermando che "una politica monetaria restrittiva rimane necessaria per ridurre ulteriormente le pressioni sulla capacità e l'inflazione".Sull'andamento dei mercati della Cina continentale pesa la decisione dell'agenzia di ratingdi, citando "rischi crescenti per le prospettive delle finanze pubbliche cinesi", con il paese che si trova ad affrontare prospettive economiche più incerte e una transizione da una crescita dipendente dal settore immobiliare.Il listino ditermina la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta all'1,96%.cala dello 0,92%.Balza in alto(+1,76%); in frazionale calo(-0,46%). Sulla parità(+0,27%); in denaro(+1,49%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%.Il rendimento dell'è pari allo 0,8%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,31%.