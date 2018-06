Alimentazione, due italiani su tre dicono addio alla dieta vegan

(Teleborsa) -dicono addio all’alimentazione vegana abbandonata da oltre un milione di cittadini che sono tornati a consumareLo rende noto la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della bistecca. Gli italiani che hanno scelto uno stile alimentare vegan rappresentano nelsecondo le elaborazioni Coldiretti su dati Eurispes.ricorda Coldiretti – la carne di qualsiasi animale e tutti i prodotti di origine animale, dai formaggi alle uova, dal burro allo yogurt, dalla panna al gelato, dal latte al miele. All’interno della dieta vegana basata su cereali, legumi, verdura e frutta sono nate correnti di pensiero alimentare ancora più estremiste come i fruttariani (che mangiano solo frutta caduta dagli alberi, ma escludono limoni, kiwi e ananas), i melariani (che si nutrono solo di mele), i fruttariani crudisti (che ingeriscono solo frutta non cotta e non condita).Ad oggi sono rimasti quindi circagli italiani che seguono queste diete restrittive tra i quali a prevalere per oltre i, con la percentuale che sale al 2% tra quelli di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Eurispes. Una scelta sul cui giudizio l’Italia è divisa in due con i