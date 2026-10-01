Nextalia, primo closing di Fondo Raffaello con partecipazione di tre banche italiane

(Teleborsa) - Nextalia ha perfezionato il primo closing di Fondo Raffaello, secondo contribution fund della piattaforma credito dopo Fondo Leonardo, dedicato alla gestione e valorizzazione di crediti deteriorati di origine bancaria, classificati come unlikely-to-pay (UTP) o sofferenze (bad loans), sia secured che unsecured.



Il fondo ha completato il primo closing con la partecipazione di tre dei principali istituti di credito italiani, raggiungendo un net asset value di circa 50 milioni di euro. Il portafoglio iniziale comprende esposizioni UTP verso dieci debitori, con una composizione bilanciata tra sottostanti corporate e real estate.



Il fondo gestisce ogni posizione con un approccio single name, avvalendosi di un team che integra competenze finanziarie e legali, affiancato da partner industriali strategici con expertise settoriali nel turnaround industriale per valutare le prospettive industriali delle aziende debitrici.



"Con il primo closing di Fondo Raffaello, la Divisione Credito raggiunge circa 700 milioni di euro di masse gestite e rafforza la presenza di Nextalia nel mercato dei fondi ad apporto - commenta Francesco Canzonieri, AD di Nextalia - Tre primari istituti bancari italiani hanno già aderito al Fondo e puntiamo a finalizzare un secondo closing già nei prossimi mesi".

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