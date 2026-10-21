Meloni al Forum Coldiretti: "Il Governo c'è e sarà al fianco degli agricoltori"

Sul bilancio Ue la Premer afferma: Non accetteremo tagli a PAC, pesca e coesione. Risorse per Italia salite a 10 miliardi

(Teleborsa) - Nel videomessaggio al 24° Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato di aver rimesso "l'agricoltura al centro delle politiche nazionali, con riforme strutturali e investimenti senza precedenti, oltre 17 miliardi di euro in 4 anni". Oggi, ha detto, "la nostra agricoltura è la prima in Europa per valore aggiunto, l'export agroalimentare supera ogni record, il reddito agricolo è tornato a crescere".



Costi e sostegni



Il governo ha dovuto affrontare "emergenze mai viste", tra crisi internazionali, tensioni sui mercati e aumento dei costi, rispondendo "con misure concrete": credito d'imposta sui carburanti agricoli, agevolazioni per l'acquisto dei fertilizzanti, sostegni straordinari per compensare i rincari dei concimi e sospensione dei dazi europei all'importazione dei principali fertilizzanti azotati. "Serve fare di più e noi stiamo lavorando per questo, ma voglio dare un messaggio chiaro agli agricoltori: il Governo c'è e continuerà ad essere al loro fianco".



L'Europa



Meloni ha ricordato di aver "sventato i tagli proposti da Bruxelles", facendo salire a 10 miliardi le risorse per l'Italia. "Anche nell'ultimo Consiglio europeo abbiamo mantenuto la nostra posizione: non accetteremo che il prossimo bilancio Ue possa ridimensionare la Politica agricola comune, la pesca e la coesione, perché sono politiche essenziali per l'autonomia strategica europea". Il tema è diventato uno dei punti qualificanti della piattaforma dei 17 Stati membri "Amici della Coesione". L'Italia continuerà a battersi per la reciprocità negli scambi: "Chi vuole vendere sul mercato europeo deve rispettare regole paragonabili a quelle chieste ai nostri produttori."



Cibo sintetico e salute



Tra le battaglie condivise con Coldiretti, quella contro il cibo prodotto in laboratorio: "L'Italia ha scelto di essere un'avanguardia, vietando la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi ottenuti da colture cellulari. Quando si parla di alimentazione e salute, è necessario garantire la massima attenzione alla sicurezza e alla trasparenza". Meloni ha promosso "il buon cibo e la dieta mediterranea, strumenti fondamentali di prevenzione", complimentandosi per "Campagna Amica per la Salute", che porta i mercati contadini negli ospedali.



La chiusura è un appello all'identità: "Difendere l'agricoltura italiana vuol dire difendere l'Italia e difendere la qualità del nostro cibo significa difendere il futuro dei nostri figli".

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