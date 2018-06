Giappone, forte scossa di terremoto sconvolge l'area di Osaka

(Teleborsa) - La terra trema in Giappone. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata nell'area di Osaka, in Giappone. Il sisma che si è verificato a 13 km di profondità è avvenuto intorno alle 8:00 del mattino ora locale.Al momento ci sono tre morti e oltre 200 feriti.Il terremoto ha provocato l'interruzione dei trasporti, a sei voli aerei da e per l'aeroporto del Kansai. Oltre 100 mila le abitazioni nella prefettura diche sono rimaste senza gas. Fino a 170 mila le abitazioni con blackout momentanei. Nessuna anomalia invece per le centrali nucleari di Takahama, Mihama e Oi, rende noto il gestore Kansai Electric.