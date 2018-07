Alitalia, Toninelli assicura che tornerà di bandiera

(Teleborsa) -mira a far decollaremantenendone l'italianità. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte, in un'intervista a RaiNews 24, ha dichiarato che "l'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia e quindi " torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare".Toninelli ha anche parlato di "danni straordinari compiuti da manager spesso dipinti come molto efficienti".Sulla fusione Fs-Anas , il ministro ha detto: valuteremo se il progetto è vantaggioso, se non dovessero esserci vantaggi non ci sarà nessun problema a tornare indietro.Ha parlato di Alitalia anche il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro,, in Aula alla Camera per un'informativa sui tavoli di crisi. "Sono in corso da parte di questo governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del Gruppo e mi spenderò in prima persona con tutti i player internazionali per trovare un futuro all'azienda Alitalia". "Stiamo analizzando - ha aggiunto il minstro - tutte le informazioni economiche e finanziarie per individuare i responsabili della situazione attuale".