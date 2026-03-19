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New York: in perdita Boeing
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19 marzo 2026 - 16.10
Scende sul mercato il
colosso dell'aereonautica
, che soffre con un calo del 4,10%.
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