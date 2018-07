Lavoro, assunzioni in deciso aumento nel settore privato

(Teleborsa) -, grazie anche alla ripresa dell'economia. Nel periodo gennaio-maggio, le assunzioni nel settore privato sono aumentate del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, con i contratti a tempo indeterminato che hanno fatto segnare un +3,1%, i contratti di apprendistato un +13,7%, i contratti a tempo determinato un +8,4%, i contratti stagionali un +7,0%, i contratti in somministrazione un +21,5% e i contratti intermittenti un +8,8%., che registrano un forte incremento rispetto al periodo gennaio-maggio 2017 (+45,7%). In contrazione risultano, invece, i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo (-18,4%).nel complesso sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto i contratti a tempo determinato e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-4,1%)., di poco inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+767.000).Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a maggio 2018 risulta pari a +443.000, in linea con quanto registrato ad aprile (+447.000).