Fincantieri, via libera da assemblea di Vard a delisting da Borsa Singapore

Fincantieri

Fincantieri

(Teleborsa) - In salita ai il titolo diche mostra un guadagno dell'1,08%. E' arrivata il via libera dell'assemblea degli azionisti della Vard, controllata di, al delisting dalla Borsa di Singapore. Lo comunica il gruppo cantieristico italiano, sottolineando che in un'assemblea straordinaria i soci hanno approvato il delisting volontario di Vard dal main board della(SGX-ST).Sono state soddisfatte quindi "le condizioni per l'offerta di acquisto da parte di Citigroup Global Markets Singapore, in nome e per conto di Fincantieri Oil & Gas, per tutte le azioni ordinarie di Vard, non già detenute e controllate da, o soggette ad accordo per l'acquisto da parte di Fincantieri O&G stessa, le sue collegate e i loro rappresentanti (exit offer).L'exit offer resterà aperta per l'accettazione fino alle 17.30 (orario di Singapore) dell'8 agosto o fino a una data successiva che sarà annunciata di volta in volta. In base alla exit offer, Fincantieri O&G "offrirà agli azionisti di Vard 0,25 dollari di Singapore in contanti per ogni azione consegnata in accettazione dell'offerta, per un esborso massimo, alla data odierna, di 48 milioni di dollari (pari a circa 30,1 milioni di euro) in caso di piena adesione".