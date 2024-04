Fincantieri, ok assemblea a bilancio e Piano di azionariato diffuso

Fincantieri

(Teleborsa) - L’Assemblea diha approvato il, che chiude con un utile di Euro 7.586.644. Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2023.I soci hanno deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2023, pari a Euro 7.586.644, a riserva legale il 5% dell’utile netto d’esercizio, pari a Euro 379.332; la residua parte, pari a Euro 7.207.312, a riserva straordinaria.L’Assemblea ha approvato il “” per il personale del Gruppo Fincantieri che prevede l’attribuzione gratuita di un’azione ordinaria ogni 5 azioni di Fincantieri acquistate dai dipendenti a fronte, alternativamente, della conversione di tutto o parte del premio di risultato in welfare e dell’utilizzo del credito per la sottoscrizione di azioni di Fincantieri o a fronte dell’acquisto diretto da parte dei dipendenti. Un’ulteriore azione sarà attribuita a titolo gratuito ogni 5 azioni acquistate a fronte del mantenimento delle azioni di Fincantieri in portafoglio per 12 mesi da parte del dipendente.L'assemblea ha inoltre approvato la proposta diper un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea, per un ammontare massimo di azioni pari al 10% del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.