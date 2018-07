Il settore automotive dell'Italia si muove in territorio positivo (+2,27%), seduta effervescente per Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 204.147,63 e sta trattando a 203.426,84, balzando del 2,27% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 540,06 dopo un avvio a quota 533,3.Tra i titoli del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,15%.Vola, con una marcata risalita del 2,49%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,12%.Tra le medie imprese quotate sul, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,58%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,13%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,64%.