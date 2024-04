Il comparto telecomunicazioni in Italia in lieve rialzo (+0,63%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Tesselis

Giglio Group

Unidata

(Teleborsa) - Movimento moderatamente positivo per l', che registra piccoli passi avanti, performando peggio dell', che, invece, si mostra brillante sul mercato.Ilha aperto a quota 8.150,4, in aumento di 51,28 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'balza del 2,12% a 284.Tra i titoli del, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,99%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 19,24%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,58%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,28%.