comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

grande capitalizzazione

Telecom Italia

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 13.301,03, in rialzo dello 0,54% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 297,31.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,61%.