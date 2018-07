Leonardo più ottimista: rivista al rialzo la guidance 2018

Leonardo

(Teleborsa) - I costi relativi all'accordi sui pensionamenti zavorrano la profittabilità di, che ha comunqueIl primo semestre si è chiuso con undi 206 milioni di euro, in discesa rispetto ai 213 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente a causa dei sopracitato costi una tantum al netto dei quali il risultato sarebbe di 236 milioni di euro (+11%).L'è pari a 470 milioni di euro, circa 480 milioni di euro escludendo l’effetto cambio negativo. Il calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (505 milioni) è principalmente attribuibile agli Elicotteri che, pur registrando risultati in linea con le attese, risentono di un secondo trimestre del 2017 particolarmente positivo in termini di mix di attività svolte, spiega il Gruppo in una nota.si sono attestati a 5,5 miliardi di euro, segnando un +4% (a 5,7 miliardi) al netto dell'effetto cambi negativo. Glisono pari a 4,6 miliardi di euro (4,7 miliardi al netto dei cambi), ila 32,6 miliardi. Quest'ultimo, precisa Leonardo, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 3 anni.Il(free operating cash flow, FOCF), negativo per 809 milioni di euro, evidenzia, rispetto al primo semestre del 2017 (-531 milioni di euro), una variazione principalmente dovuta al diverso profilo finanziario del contratto EFA Kuwait nei due periodi a confronto, associato all’avvio delle relative attività produttive, fenomeno ampiamente previsto.Il Consiglio di Amministrazione ha deciso diper riflettere l’acquisizione a portafoglio dell’ordine relativo alla fornitura al Ministero della Difesa del Qatar di elicotteri multiruolo NH90 , il cui valore era solo in parte incluso nella Guidance del gruppo, e la limitata visibilità sui tempi di finalizzazione di altre campagne commerciali export.Glisono attesi ora a 14-14,5 miliardi di euro rispetto ai 12,5-13 miliardi indicati in precedenza mentre il FOCF è visto a 300-350 milioni rispetto ai 100 milioni della guidance precedente.