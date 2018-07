Cabo Verde Airlines, ok di ENAC ad operare su Malpensa fino al termine della stagione estiva

(Teleborsa) - L’(ENAC), ha emesso a favore del vettore capoverdiano l’autorizzazione a continuare ad operare il collegamento tra l’Aeroporto di Milano Malpensa e l’Aeroporto di Sal, fino al termine della stagione estiva IATA 2018 (fine ottobre), "nel prendere atto dei chiarimenti ricevuti dalla competente Autorità per l’aviazione civile di Capo Verde in riferimento agli impegni assunti dalla compagnia Cabo Verde Airlines".L’ENAC ha disposto il rilascio dell'autorizzazione innanzitutto ai fini della riprotezione dei passeggeri già in possesso di titoli di viaggio e condiziona una eventuale riapertura alle vendite alla conferma da parte delle competenti autorità capoverdiane circa la regolarità del servizio della compagnia Cabo Verde Airlines. L’autorizzazione - spiega l'Ente in una nota - è comunque subordinata al rispetto degli obblighi presi dal vettore sui quali l’ENAC effettuerà un costante monitoraggio, vigilando, al contempo, sul rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 a tutela dei passeggeri.