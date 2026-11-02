New York: luce verde per United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding di compagnie aeree , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,57%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che United Airlines Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,43%, rispetto a +0,08% dell' indice del basket statunitense ).





La situazione di medio periodo di United Airlines Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 112,2 USD. Supporto visto a quota 109. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 115,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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