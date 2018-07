Il comparto bancario a Piazza Affari marcia in positivo (+1,14%), scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

Settore bancario italiano

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 10.438,97, e si è poi portato a quota 10.560,84, in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 116,31, dopo aver avviato la seduta a 115,13.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,36%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,22%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,76%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,15%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%.