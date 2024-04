Italgas, rumors: proposta preliminare per acquisire il controllo di 2i Rete Gas

Italgas ha inviato una proposta preliminare per acquisire 2i Rete gas, il principale gruppo concorrente in Italia che è controllato dal fondo infrastrutturale F2i e partecipato da Ardian e Apg. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che l'offerta di Italgas, affiancata da JPMorgan e Morgan Stanley , valorizzerebbe 2i Rete gas 4-5 miliardi di euro.

Goldman Sachs

Bnp Paribas

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediobanca

(Teleborsa) -Interpellata dal Corriere, F2i ha preferito non commentare le voci, confermando che "il processo per giungere alladi 2i Rete gas inè stato avviato ed è in corso". Il collocamento a Piazza Affari, curato da, contemplerebbe la vendita di azioni per 600 milioni di euro, sulla base di una valutazione complessiva del gruppo di 5 miliardi di euro che ne include circa 3 di debito.