Interpump, i conti del primo semestre

Interpump

(Teleborsa) -chiude i primi sei mesi del 2018 con undi 94,3 milioni di euro che si confronta con i 66,3 milioni di euro nel primo semestre 2017. Si tratta di una crescita del 42,3%.Lenella prima metà del 2018 sono state pari a 643,4 milioni di euro, superiori del 15,2% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2017 quando erano state pari a 558,8 milioni di euro.L' Ebitda è stato pari a 146,8 milioni di euro (22,8% delle vendite) a fronte dei 130,8 milioni di euro del primo semestre 2017, che rappresentava il 23,4% delle vendite, con una crescita del 12,3%.Il(Ebit) è stato pari a 121,7 milioni di euro (18,9% delle vendite) a fronte dei 106,0 milioni di euro del primo semestre 2017 (19,0% delle vendite), con una crescita del 14,8%.Laè pari a 296 milioni di euro rispetto ai 273,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017, dopo esborsi per acquisizioni per 10,4 milioni di euro, pagamento dividendi per 22,5 milioni di euro e acquisto azioni proprie per 27,5 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni di società già controllate per complessivi 44,1 milioni di euro (46,8 milioni di euro al 31/12/2017).