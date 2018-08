Tesla surprise: forse torna privata (con l'aiuto dei sauditi?)

Tesla

(Teleborsa) - C'è gran fermento attorno a. Ieri, 7 agosto, le azioni del produttore di auto elettriche sono state sospese dalle contrattazioni dopo che il fondatore e azionista,, ha annunciato a sorpresa di, precisando che i finanziamenti per l'eventuale operazione sonoL', ha poi spiegato in una email inviata agli impiegati di Tesla, è quello di "". Cosa che al momento non è possibile perché "come azienda pubblica,e questo può essere una grande distrazione per tutti coloro che lavorano in Tesla, dal momento che ne sono anche azionisti".Inoltre, ha proseguito, essere quotati obbliga la società a pubblicare trimestralmente i bilanci, cosa che esercita un'enorme pressione su Tesla, "".Infine, ha poi concluso,Musk si augura che tutti gli azionisti restino nella società, aggiungendo che(altro progetto di Musk, n.d.r.)- attualmente al 20% - nel Gruppo., debito incluso. Il fondatore ha fatto sapere cheanche nel caso in cui l'azienda diventasse privata.A movimentare ulteriormente i titoli Tesla, che dopo essere stati riammessi alle contrattazioni hanno, indiscrezioni secondo cuiper la propria. Forti dubbi, in particolare, sulla fattibilità, nel breve termine, del progetto dell'auto elettrica, sul quale impatta negativamente il