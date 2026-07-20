New York: calo per Tesla Motors

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel settore automotive , che passa di mano con un calo del 2,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 367,1 USD con tetto rappresentato dall'area 381,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 362,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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