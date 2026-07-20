New York: calo per Tesla Motors
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore automotive, che passa di mano con un calo del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 367,1 USD con tetto rappresentato dall'area 381,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 362,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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