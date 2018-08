Salvini rilancia sul servizio militare e poi scuola, pensioni, immigrazione

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Internoha aperto alla possibilità diper i giovani. Lo ha definito unparlando a RaiNews24 in occasione di un comizio a Lesina, in Puglia."Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri", ha affermato il leader della Lega, aggiungendo "facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare".A proposito della polemica sorta sulla capotreno di Trenord che ha fatto scendere i nomadi dalla vettura ha detto "ha difeso il". Poi, ha affermato che "l'immigrazione serviva alla sinistra per avere schiavi da far usare dalle multinazionali e da mettere nei ghetti per guadagnare sulla pelle dei disgraziati" ed ha aggiunto "Poi c'è il tema scuola, sia sotto il profilo della sicurezza - "a settembre con una ventina di sindaci partirà: daremo soldi per andare a beccare gli spacciatori fuori dalle scuole medie e dagli istituti" - che dal punto di vista del diritto allo studio. Riguardo all'obbligo dei vaccini ha risposto "Il. Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare".per fare anche lì la rivoluzione che abbiamo già messo in atto sull'immigrazione", ha sottolineato Salvini citando la rottamazione dellasulle pensioni, l'abolizione di, a favore della