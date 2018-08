Borse europee in frazionale ribasso. Riflettori sulla Turchia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -concentrate sulla crisi della lira turca che venerdì scorso ha travolto tutti i mercati finanziari mondiali . Stamane, 13 agosto 2018, le rassicurazioni di Ankara sembrano aver ridotto i timori di un effetto domino sulle borse.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,139. L'registra un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) si muove sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Torna a salire lo, attestandosi a 273 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,04%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,55%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,38%, riflessiva, con un calo frazionale dello 0,25%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i peggiori troviamo le(-1,25%) particolarmente suscettibili al discorso Turchia , il settore(-0,87%) e l'(-0,67%).di Milano,(+0,69%) e(+0,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra una flessione dell'1,81% dopo il tonfo di venerdì scorso sull' esposizione verso la Turchia . Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Tra i(+1,00%),(+0,88%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che inizia la seduta con un -3,20%. picca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.arretra dell'1,81%. Calo deciso per, che segna un -1,58%.