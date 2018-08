Alitalia, torna alla luce l'ipotesi di intervento dello Stato con il Gruppo FS

asyJet

Lufthansa.

(Teleborsa) -nell'ambito del procedimento di salvataggio della compagnia aerea nazionale.Un'operazione che era sempre stata esclusa dal gruppo ferroviario per ladell'ex Amministratore Delegato,, ma che, stando alle voci, si sta riproponendo sotto la guida del nuovo AD,dopo la parola fine posta dall'esecutivo all'integrazione FS-Anas . L'idea sarebbe quella di creare uncon l'integrazione del trasporto ferroviario ed aereo.L'ipotesi allo studio non è certo nuova, la creazione di unacon la partecipazione di un. Quest'ultimo potrebbe essere scelto fra le compagnie che hanno già manifestato un interesse per Alitalia, vale a direMa ben altre ipotesi sono percorribili, come dimostra l'accordo sul biglietto unico recentemente siglato fra Trenitalia ed Emirates di Dubai per sviluppare appunto la mobilità integrata . Forse l'anticipazione di una collaborazione più stretta?L'operazione, che sarà messa nero su bianco a settembre con l'obiettivo di chiudere entro la fine dell anno, prevede che loo anche di più, ma prima bisognerà risolvere il, dal momento che già il prestito ponte da 900 milioni di euro è stato messo nel mirino da Bruxelles.Poi, c'è il tema delle, con la quale i "colloqui" procederebbero soltanto attraverso i legali. In primo luogo in merito aldi Alitalia, da alcuni anni appannaggio di una specifica nuova società, Alitalia Loyalty, di cui il vettore di Abu Dhabi detiene il 70 per cento delle quote. Oltre alla controversa questione della, passati da Alitalia a Etihad letteralmente sotto costo quando il timone della compagnia italiana, guarda caso, era saldamente nelle mani degli amministratori che guidavano il Gruppo emiratino che avrebbe dovuto tirar fuori l'Alitalia dalle secche.Nell'ambito dell'operazione il, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie che per la suaIl, che punta a rilanciare una compagnia di bandiera Made in Italy, sarebbe, spalmati in 3 anni, e non sarebbe esclusa la futura quotazione in Borsa. Le risorse pubbliche serviranno a rilanciare il ruolo internazionale del vettore (complice l'ingresso del partner industriale), con loe, ovviamente, il(di qui il sostegno dei sindacati al piano).