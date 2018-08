94mila posti in continuità per il controesodo dalla Sardegna

(Teleborsa) - Il controesodo turistico dallaha fatto scattare un piano di potenziamento dei collegamenti aerei con l’isola, mettendo a disposizione tra ferragosto e martedì 21 agostoin regime di continuità territoriale.ha incrementato dal 150% la disponibilità sulla rotta tra Alghero e Linate e fino a otto voli giornalieri. Stessa percentuale di incremento tra Cagliari e Fiumicino con oltre 30mila posti messi in vendita e ben 24 voli al giorno.Tra Cagliari e Linate l’aumento è leggermente superiore (+160%) che corrisponde a 27mila posti e 22 voli giornalieri.ha garantito a sua volta il 37% in più tra Olbia e Linate, equivalente a 16mila posti e 12 voli al giorno, e il 21% in più e 10 voli al giorno tra Olbia e Fiumicino per 13.500 posti aggiuntivi.