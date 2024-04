Scuola: passa emendamento Anief per assumere in ruolo i docenti precari di sostegno specializzati

"È stato approvato l'emendamento proposto dai relatori sull'utilizzo delle graduatorie delle supplenze per il sostegno di prima fascia fino a tutto il 2025 sui posti che andranno vacanti dei concorsi per l'assunzione in ruolo. È il cosiddetto doppio canale. Negli anni passati Anief era riuscito a far sbloccare anche su posti comuni l'assunzione da prima fascia GPS, oggi con il Pnrr, dopo tante ostilità e ostacoli da parte anche della Commissione europea, si è riusciti ad avere almeno questa piccola sintesi". È quanto afferma il"Il problema, comunque, – prosegue– non si risolve perché più della metà dei posti vengono dati sempre in supplenza e in posti in deroga. Ora dobbiamo, quindi, lavorare per trasformare questi posti in deroga in organico di diritto. Dobbiamo fare in modo che i tanti docenti non specializzati che da anni insegnano sul sostegno possano conseguire la specializzazione e dobbiamo fare in modo di andare ad assumere tutti gli insegnanti di sostegno che hanno una specializzazione. Questo per noi è molto importante perché soltanto così si garantisce la continuità didattica ed è questa la battaglia che faremo nel disegno di legge sulla semplificazione".