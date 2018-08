Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo (+1,02%), notevole balzo in avanti per Atlantia

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

Atlantia

CNH Industrial

listino milanese

Sias

Zignago Vetro

Ansaldo

small-cap

Autostrade Meridionali

Nice

Fidia

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 34.097,56, in crescita di 344,61 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 850,55, dopo aver avviato la seduta a 848,28.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,68% sui valori precedenti.Risultato positivo per, che lievita dell'1,15%.Tra le medie imprese quotate sul, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,54%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,03% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,79%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,05%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,18%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti.