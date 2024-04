Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+0,79%), piccolo passo in avanti per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

small-cap

Sabaf

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 146.127,7, in crescita dello 0,79%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato negativo a quota 1.107, dopo aver avviato la seduta a 1.122.Nel, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,29%.Tra le azioni del, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,8%.Tra ledi Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,12%.