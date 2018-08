Il comparto chimico italiano marcia in positivo (+1,28%), corre Aquafil

Indice del settore chimico

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 18.736,98, e si è poi portato a quota 18.814,38, in aumento dell'1,28% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in territorio positivo a 1.080,55, dopo aver avviato la seduta a 1.066,75.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,79%.Tra i titoli adell'indice chimico, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,06%.