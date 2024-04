Il comparto telecomunicazioni in Italia marcia in positivo (+0,77%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Inwit

media capitalizzazione

Rai Way

bassa capitalizzazione

Giglio

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.106,5, con un incremento di 62,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 285, dopo aver avviato la seduta a 284.Nel, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,96%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,88%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,33%.