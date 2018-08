Il comparto immobiliare italiano dà qualche segnale positivo (+0,48%), acquisti a mani basse su Risanamento

indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

mid-cap

Beni Stabili

Ftse SmallCap

Risanamento

Gabetti

Coima Res

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per l', che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 12.404,91, in recupero dello 0,48%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,70% a 380,99.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,66%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,99%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,68%.avanza dell'1,06%.