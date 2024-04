Risanamento, ok da soci a bilancio e nuovo CdA. Claudio Calabi confermato presidente

Risanamento

Intesa Sanpaolo

Unicredit

(Teleborsa) - L'di, property company quotata su Euronext Milan, ha approvato: ilrelativo all'esercizio 2023 che evidenzia un risultato netto positivo pari 11,9 milioni di euro (che si confronta con la perdita netta registrata nell'esercizio precedente pari a 59,9 milioni di euro); la proposta didel risultato di esercizio.Inoltre, i soci hanno determinato in cinque il numero dei componenti ile hanno nominato amministratori: Claudio Roberto Calabi, Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Paolo Baessato, tratti dalla lista 1 presentata da(titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento) che ha ottenuto voti pari all'81,34% del capitale rappresentato in assemblea; e Gian Marco Nicelli, tratto dalla lista 2 presentata da(titolare del 11,1% delle azioni ordinarie Risanamento) che ha ottenuto voti pari al 18,66% del capitale rappresentato in assemblea.è stata attribuita la carica didel Consiglio di Amministrazione.