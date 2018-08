BCE lancia l'allarme protezionismo: "Da tensioni calo di fiducia e minaccia per la crescita"

(Teleborsa) - La BCE si allinea alla Fed e teme il protezionismo, principale minaccia per la crescita economica. E' quanto emerge dalle Minute dellarelative all' ultimo meeting del Consiglio direttivo . In quella occasione l'Eurotower ha lasciato invariata la sua politica monetaria, confermando tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro completo degli acquisti di asset dal 1° gennaio 2019."La crescita dell'Eurozona rimane solida, diffusa - si legge nei verbali - in linea ancora con le stime di giugno", mentre si continua a ritenere che "il rallentamento del primo semestre del 2018 sia stato temporaneo.e i rischi derivanti da un intensificarsi delle tensioni commerciali". Un argomento quello della guerra commerciale più che mai attuale, visto che alla mezzanotte di oggi, 23 agosto (le 6:00 in Italia), sono entrati in vigore i nuovi dazi al 25% su 279 prodotti importati negli Stati Uniti dalla Cina, per un valore di 16 miliardi di dollari.Secondo la: "tali tensioni potrebbero provocare un calo di fiducia nell'economia mondiale, in aggiunta ad altri effetti causati dall'imposizione di dazi".