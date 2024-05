Rapporto Confcommercio-Censis, Sangalli "Fiducia con taglio tassi Bce e riforma fiscale"

(Teleborsa) - "Nonostante qualche fragilità in alcuni settori produttivi,occupazione in crescita, turismo vitale, soprattutto nella componente straniera, inflazione sotto controllo. Tuttavia, l’incertezza sul futuro rallenta investimenti e consumi. Per ritrovare fiducia serve, soprattutto, un taglio di mezzo punto dei tassi di interesse da parte della Bce e accelerare l’attuazione della riforma fiscale".Lo ha dichiarato ils sulla fiducia delle famiglie presentata oggi dall’Ufficio Studi della Confederazione.