Ponte Morandi, Fincantieri Bono: "Possiamo ricostruirlo"

(Teleborsa) -viaggia in rialzo a. Il titolo mostra un guadagno dell' 1,28%. "Noi possiamo rifare il Ponte ma nessuno ce lo chiesto. Abbiamo tutte le tecnologie e le conoscenze per ricostruire un'opera di questo genere. Stiamo facendo quattro ponti in Belgio". Lo ha dichiarato Giuseppe Bono, A.D. del Gruppo facendo riferimento a un possibile coinvolgimento di Fincantieri nel piano di ricostruzione deldi Genova, crollato lo scorso 14 agosto . Bono si riferiva a una società controllata del gruppo Fincantieri, la Fincantieri Infrastructure che sarebbe in grado di costruire il nuovo ponte. L'azienda, con sede operativa a Verona è "specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in acciaio su progetti di grande dimensione quali ponti, stadi, porti oltre a progetti di tipo industriale, commerciale e istituzionale".L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 1,279 Euro e supporto a 1,251. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 1,307.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)