Fincantieri sbanda in Borsa su acquisizione Wass da Leonardo

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, crolla a Piazza Affari in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui potrebbe pagare più del previsto per la divisione sottomarina diWass (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), ricorrendo a unSecondo alcuni quotidiani è stato raggiunto l'accordo per la cessione, da parte di Leonardo, di Wass a Fincantieri, per un prezzo che secondo ilsarebbe di poco superiore ai. A fronte dell'acquisizione Fincantieri ha in programma un aumento di capitale stimato tra 400 e 500 milioni.Secondo Reuters, l'operazione dovrebbe essere annunciata oggi e Fincantieri finanzierà l'acquisizione daattraverso una ricapitalizzazione fino a 500 milioni di euro.Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 0,595 e successiva a quota 0,577. Resistenza a 0,646.