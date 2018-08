Scuola, numeri su organici che non tornano e continuano ad alimentare la precarietà

(Teleborsa) - ", ne' tantomeno cercare il posto nel Nord del Paese per stravolgere tutta la propria vita e ritornare da pensionato, meno tassato. La verità è che bisogna portare avanti una vera e propria operazione che abbia per oggetto un maggiore investimento soprattutto in quelle regioni che sono economicamente più depresse e ad alto tasso di abbandono e disoccupazione, senza che esse siano isolate e lasciate a se stesse. Bisogna cambiare molte cose e siamo solo all'inizio". Questo il commento di, Presidente nazionale del sindacato della scuola Anief, all'ultima proposta del Governo di detassare i pensionati che spostano la residenza al Sud, come riporta La Repubblica oggi."Il piano per ora prevede sgravi solo per chi, italiano o straniero, si trasferirà in paesi spopolati della Sicilia, Sardegna e Calabria", mentre si vorrebbe vincolare il domicilio professionale degli insegnanti in quelle regioni del Nord oggetto di una continua emigrazione.Non è pensabile che si debba avere lo stesso rapporto alunni-insegnanti quando il territorio è diverso per economia, ambiente e cultura. Occorre diversificare. Ma ad ogni modo, permane il vizio di fondo da parte dell’amministrazione che per esigenze di bilancio, violando la giurisprudenza sul salario relativo ai contratti a termine, continua a chiamare 100 mila docenti precari come supplenti senza stabilizzarli. E non è neanche vero che i posti al Sud non ci sono: basti pensare che nella sola Sicilia il prossimo anno scolastico si avranno 7 mila posti in deroga sul sostegno. Ma di cosa stiamo parlando? 7 mila posti, alcuni dei quali relativi aesaurite (perché ancora non si è trasformato in legge l’emendamento salva-precari approvato al Senato nel Milleproroghe), saranno occupati temporaneamente dal personale di ruolo sprovvisto di specializzazione, quando diversi precari siciliani si sono abilitati al TFA su sostegno e dovrebbero essere assunti in Sicilia piuttosto che accettare un ruolo al Nord e tornare da pensionati, attuando un trapianto della propria vita che non era proprio voluto", concludeIl sindacato Anief, tra le tante battaglie portate avanti, si è più volte battuto per risolvere il problema degli abbandoni precoci dei banchi, prima del sedicesimo anno di età e gridato a gran voce come, laddove vi siano contesti socio-culturali difficili, quali possano essere le zone deprivate, isolate, con un alto tasso di alunni stranierie. Se è a cuore davvero un miglioramento della situazione meridionale, si parta allora dalle basi, perché è provato che un ragazzo senza un titolo di studio, salvo i casi in cui esistono realtà familiari a protezione, è destinato a diventare un NEET una condizione che in Italia spopola. Mentre, portare l’obbligo scolastico a 18 anni di età responsabilizzerebbe di sicuro le scelte future dei nostri giovani.