Modesto recupero per il comparto media dell'Italia (+0,27%), seduta effervescente per Gruppo Editoriale l'Espresso

settore Entertainment & Media

EURO STOXX Media

FTSE Italia Media

indice del settore Media europeo

Ftse MidCap

Rai Way

RCS

Ftse SmallCap

Gedi Gruppo Editoriale

(Teleborsa) - Performance migliore per il, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 10.568,27 in salita dello 0,39% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,39% a 234,73.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,23%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,99%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,24%.