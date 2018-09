Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto (+4,26%), seduta effervescente per Intesa Sanpaolo

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

indice bancario europeo

grande capitalizzazione

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

Unicredit

Ftse MidCap

Credito Valtellinese

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

bassa capitalizzazione

Banca Carige

Banca Profilo

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa al comparto il ridimensionamento dello Spread dopo le rassicurazioni del vicepremier Salvini sulla Manovra L'intanto guadagna 1,26 punti, dopo un incipit a quota 105,06.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 5,18%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,74%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,07%.Tra le azioni del, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 3,01%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,95%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,47% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto bancario, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,22%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,78%.Bene, con un rialzo dell'1,19%.